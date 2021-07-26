Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı

Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaban domuzları tatilcilerin arasında gezmeye başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaban domuzları tatilcilerin arasında gezmeye başladı. İnsanların piknik yaptığı alanda masalar arasında dolaşıp yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü bazılarını korkuturken bazılarının ilgisini çekiyor.

Aydın'ın önemli turistik yerlerinden olan, koyları ve endemik bitkileri ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisi toplayan Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Aydınlık Koyu'nda yaban domuzu sürüsü tatilcilerin arasında indi. İnsanlardan kaçma özellikleri ile bilinen yaban domuzları yaz sezonunda serinlemek için denize gelen tatilcilere alıştığı gözlemlendi. İnsanların denize girdiği saatlerde vakitlerini sahil kenarında geçiren yaban domuzları, tatilcilerin verdiği yiyecekleri yiyor. Domuzların tatilcilerin aralarında gezdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kimi tatilciler domuzlardan korkarak kaçtı, kimileri de ilk defa bu kadar yakından gördüğü domuzların fotoğrafını çekti. Dakikalarca masaların ve insanların etrafında gezinen domuzlar bir süre sonra bölgeyi terk etti.

Milli Park yönetimi ise domuzlara yiyecek verilmemesi konusunda tatilcileri uyardı. - AYDIN

Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı
Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı
Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Hakan Reçber Jimmy Durmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Park'taki domuzlar tatilcilerin arasında dolaşmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:04:15. #1.16#

title