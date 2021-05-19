Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu
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Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu

Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Eşsiz manzarası ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda 19 Mayıs tatili yoğunluğu yaşanıyor. Bir günlük tatili fırsat bilen tatilciler Milli Park girişinde uzadıkça uzayan araç kuyrukları oluşturdu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "19 Mayıs, bu anlamlı günde ziyaretçilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaretçilerimizin de doğayla baş başa kalabilecekleri, temiz hava, temiz deniz ve huzur dolu milli parkımızı özledikleri bugünkü yoğunluğumuzdan anlaşılmaktadır. Milli parkımız tüm personeli ile ziyaretçilerimize hizmete hazırdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu
Milli Park'ta 19 Mayıs yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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