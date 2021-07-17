Milli parkın atlı timi yeniden görevde

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçen sene göreve başlayan atlı jandarma timi, 2021 yaz sezonunda da mesaiye başladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçen sene göreve başlayan atlı jandarma timi, 2021 yaz sezonunda da mesaiye başladı. Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) getirilen 'Ayperi', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla koylarda devriye gezen jandarma astsubaylar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koylarının güvenliğini atlı jandarma timi sağlıyor. Bu yılın Haziran ayında faaliyete giren jandarma timi, turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarının sahillerinde gün içinde belirli aralıklarla devriye geziyor.

Yaklaşık 15 kilometrelik alanda görev yapan atlı jandarma timi, engebeli ve ormanlık arazi yapısına sahip Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, motorlu ekiplere göre daha rahat hareket edebildiği için tercih ediliyor. Ekibin başlıca görev alanı ise kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, gasp ve kapkaç vakalarını kapsıyor. İlk yardım alanında da eğitimli olan tim, turistlerin güven içinde denize girmelerini ve güneşlenmelerini sağlamak için turizm sezonu sonuna kadar görev yapacak.ATLARA TİTİZLİKLE BAKILIYORNevşehir Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAKEM tarafından Kuşadası'na gönderilen tim, en yakın mesai arkadaşları olan 'Ayperi', 'Şimşek', ve 'Dolunay' isimli atlara çok iyi bakıyor. Her personel, bindiği atı günde en az 3 defa besliyor, 2 kez de tımar ediyor. Atlı jandarma timinde görevli astsubaylar, devriye dönüşü vakit kaybetmeden atlarını yıkayıp, günlük bakımını yapıyor. Ayrıca 3 atın da kaldıkları 'tavla' isimli bina düzenli olarak temizleniyor. Atlara günde 1 saat de antrenman yaptırılıyor.

Yaz tatilini Kuşadası'nda geçiren Cafer Kardaş (63), "Atlı tim çok hoşumuza gitti. İlgi çeken bir uygulama. Milli parkın doğal yapısına uygun bir çalışma. Güvenliğimizi sağlamak için burada görev yapan arkadaşlar çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer