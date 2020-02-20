: Milli Mücadele'nin kahraman kaymakamının emanetleri görev yaptığı ilçede sergilenecek

20.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:08

Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı verdiği mücadeleyle tanınan dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın silahları, fotoğrafları ve çeşitli eşyaları görev yaptığı ilçede 100 yıl sonra sergilenecek.

Manisa'ya bağlı ilçede 25 Aralık 1920'de başladığı görevini 2 yıl sürdüren Akıncı, bölgedeki düşman askerlerine karşı verdiği amansız mücadeleyle tanındı.

Kurduğu Demirci Akıncıları müfrezesinin komutanlığını da yaparak düşmanı Demirci, Gördes ve Sındırgı hattında bozguna uğratan Akıncı'nın, oğlu Burhan Cahit Akıncı'ya bıraktığı özel eşyaları ilçeye getirildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un getirttiği emanetler, kaymakamlığa kurulan Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesi'ne konuldu. Buradaki emanetler daha sonra, ilçeye yapılan hükümet konağındaki müzede yerini alacak.

"Çok seviliyor ve hayırla yad ediliyor"

Kaymakam Akıncı'nın oğlu Burhan Cahit Akıncı, Demirci ilçesinin babasının hatıraları dolayısıyla ailesi için özel bir yeri olduğunu belirterek, "Kaymakamımız Adem Kaya ve Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a, kurulacak bu özel müze için çok teşekkür ediyorum. Babam, Demirci'de hala çok seviliyor ve hayırla yad ediliyor. Babamın emanetlerinin yıllar sonra görev yaptığı ilçede kendi adına kurulacak müzede sergilenecek olması beni gururlandırdı." diye konuştu.

Belediye Başkanı Selçuk ise Akıncı'nın emanetlerinin 100 yıl sonra yeniden ilçeye gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları, Akıncı'ya hediye edilen el dokuma Demirci halısını da teslim aldık. Bu kıymetli emanetler, kurulacak müzede sergilenecek ve yarınımız olan gençlerimizin, öğrencilerimizin o yılları öğrenmesinde büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu