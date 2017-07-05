Milli Mücadele Gençlik Kamplarının Açılış Töreni Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Mücadele Gençlik kamplarının 1.dönem açılış töreni Eceabat Konuk evinde gerçekleşti.



Eceabat Konuk evinde düzenlenen açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Dr. Firuz Erdil, Eceabat Ak Parti İlçe Başkanı Selahattin Aksakallı, Çanakkale Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cihat Gündüz, Gençlik Liderleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden kamp için gelen öğrenciler katıldı. Milli Mücadele Gençlik Kamplarının açılış töreninde konuşma yapan Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Dr. Firuz Erdil, Konuk evinin yapılmasında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz'a ve Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - ÇANAKKALE