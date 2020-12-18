Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı

18.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:51
Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşununun 19 Aralık 1918 tarihinde atılışının 102. yılı törenle kutlandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşununun 19 Aralık 1918 tarihinde atılışının 102. yılı törenle kutlandı.

Kutlamalar, ülke genelinde hafta sonu uygulanacak olan korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bir gün öne çekilerek kutlandı.

İlk Kurşun Anıtı alanında yapılan kutlama törenine protokol tarafından şükran çelenginin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başlandı.

Garnizon Komutanlığında görevli bir astsubay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Anıt şeref defterini imzalayan Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "19 Aralık 1918, Türk milletinin Anadolu'da düşman işgaline karşı ilk bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Bundan tam 102 yıl evvel başlatılan mukaddes gayenin ilk kıvılcımı, Dörtyol'dan tüm Anadolu'ya yayılan bir inanç meşalesi olmuş, bağımsızlık ve vatan müdafaası uğruna nice atalarımız canlarını Allaha emanet ederek düşman işgaline karşı tüm Anadolu'ya mücadelenin ve zaferin temsili olmuşlardır. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sadık dostları yiğit Dörtyollu hemşehrilerimiz ile bağımsızlık mücadelesinin 102. yılında, Atasına, vatanına ve milletine bağlılığını en yüksek şekilde dosta, düşmana karşı yaşatarak göstereceğiz. Bugün, Kara Mehmet Çavuş ve kahraman silah arkadaşları ile başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 102. yılına tanık olmak şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Kara Mehmet, Hasan Paşa, Hasan Tahsin, Şahin Bey, Nene Hatun, Kara Fatma gibi nice kahramanlarımız memleketin her bir yanından gövdelerini ve yüreklerini siper ederek bu kutlu zafere liderlik etmiştir" ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanlığında görevli bir manga Mehmetçik tarafından saygı atışı yapıldı. Özerli ve Yeşilköy mahallelerinde bulunan Milli Mücadele'nin kahramanları Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa'nın kabirleri ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Törene, Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Yasin Aldeniz, Hatay Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Tansel Demirel de katıldı. - HATAY

Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı
Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı
Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise İrem Derici Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 102. yılı kutlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:51:47. #1.15#
title