Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi. Üç buçuk saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada yangınlarla ilgili sürdürülen mücadelenin gözden geçirildiği ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi. Toplantıya yangın bölgesinde olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 3,5 saat süren toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle katılmadı.
ORMAN YANGINLARI
Toplantının ardından bir bildiri yayınlandı. Bildiride, "Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş; hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyonu da değerlendirilerek bu çerçevede alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür" denildi.
"KIBRIS'TA AKTÖRLER ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYA DAVET EDİLMİŞTİR"
Bildiride Kıbrıs'la ilgili, "Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ HİMAYE EDEN ÜLKELER ŞİDDETLE KINANMIŞTIR"
- PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır.
- Sınır güvenliğine yönelik ilave adımlar görüşüldü.
- Ermenistan'a, saldırgan söylem ve eylemlerini terk ederek, taahhütlerine sadık kalması, bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirme çağrısında bulunulmuştur.