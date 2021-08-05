Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi. Üç buçuk saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada yangınlarla ilgili sürdürülen mücadelenin gözden geçirildiği ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi. Toplantıya yangın bölgesinde olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılmadı.