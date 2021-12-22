TRT Çocuk'un sinema filmi "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" 7 Ocak'ta vizyona girecek

TRT Çocuk kanalının sevilen mucit kahramanı "Aslan" ile Hürkuş uçağı, hazırlanan animasyon filmle minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

İlgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan"Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" adlı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı Hürkuş ile sevilen karakter Aslan, maceradan maceraya koşacak, kayıp elması bulmak için çalışacak.

Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filme ilişkin sosyal medya hesabından "TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan, TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gururumuz Hürkuş ile beyaz perdede buluşuyor. Duygu dolu hikayesi, birbirinden heyecanlı sahneleri ve harika şarkılarıyla bu filmi herkes çok sevecek. 'Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas' 7 Ocak'ta sinemalarda." açıklamasını yaptı.

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

"Yılın en havalı macerası" sloganıyla duyurulan filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin "Rüzgarı Seveceksin" şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Hasan Usta kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a verir. Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, bu eşyaları karıştırırken büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair notlara rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kolun peşindekiler yalnızca onlar değildir. Böylelikle İstanbul sokaklarında macera dolu bir kovalamaca başlar."???????

"Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" 7 Ocak'ta tüm Türkiye'de sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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