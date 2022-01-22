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Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku ile aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren milli futbolcumuz Merih Demiral (23), yeni bir aşka yelken açtı.

Demiral, kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku ile birliktelik yaşıyor.

EVİNDE POZ VERDİ

Heidi Lushtaku (31), sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu da paylaştı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de bir araya geldiği ve arkadaşlarıyla yemek yediği iddia edildi.

Arnavut model Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla dikkat çekiyor.

Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Milli futbolcunun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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