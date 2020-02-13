Milli elektrikli tren için ortak çalışma

13.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:54

MİLLİ Elektrikli Tren Seti yapımının gerçekleştirileceği Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. ile ASELSAN arasında anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre ASELSAN, Milli Elektrikli Tren üretiminde kritik ekipman üretimini yapacak.

11'inci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında, 2020 yılından itibaren yurt dışından ilave Yüksek Hızlı Tren Seti temin edilemeyeceği ve ihtiyaç duyulan tren setlerinin Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.'de (TÜVASAŞ) üretilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda karara bağlanan üretimle ilgili yerli ve milli üretim yapan TÜVASAŞ'a yine yerli firmaların destek vermesine karar verildi.

Kaynak: DHA

Milli Elektrikli Tren Setleri'nin prototipinin bu yıl tamamlanarak, raylara indirileceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklaması sonrası TÜVASAŞ bünyesinde tasarım ve üretim çalışmalarının tamamlanıp, montaj aşamasına geçilen Milli Elektrikli Tren Seti'ne ASELSAN'ın da destek vereceği öğrenildi. Yapılan yeni anlaşma kapsamında ASELSAN'ın Milli Elektrikli Tren Setleri'nin motor ve elektronik aksamlarını yerli olarak üretileceği öğrenildi.Projeyle ilgili konuşan Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman, "2020 yılı kamu yatırımları kapsamında TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 45 adet Elektrikli Tren Seti üretimi yapılacak. Bu bizim için çok büyük bir yatırım ve TÜVASAŞ'ın geleceği için önemlidir. Bu konuda desteği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaaslan'a teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.- Sakarya