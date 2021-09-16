Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak - Haberler
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Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye'de koronavirüsle mücadele son sürat devam ederken okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndakine benzer bir Bilim Kurulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da kurulması gündemde. Bu kurulun, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda karar alıp, il müdürlüklerine iletmesi, ayrıca illerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfus içinde iki doz aşısını yaptıranların oranı ise hâlen yüzde 50'nin altında. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'si aşı hakkına rağmen henüz aşısını yaptırmadı. Aşı hakkı tanımlanan 12 yaş üstü nüfusta iki doz aşılama oranı yüzde 60'a ulaşırken, uzmanlara göre toplam nüfustaki aşılama oranı 80'e ulaşmadığı sürece, salgının kontrolünden söz etmek mümkün değil.

MİLLİ EĞİTİM'E DE BİLİM KURULU GELİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndakine benzer bir Bilim Kurulu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı'nda da kurulması tartışılıyor. Bu kurulun, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda karar alıp, il müdürlüklerine iletmesi, ayrıca illerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

"ÖĞRETMEN TAKVİYESİ YAPILACAK"

Uzmanlar, "Her il yönetimi kendi okulunu tek tek gezecek. Sınıfların kalabalık oranı belirlendikten sonra gerekirse çifte eğitim-tedrisata geçilecek yerler belirlenecek, öğrenci sayısı azaltılacak. Başka okullardan öğretmen takviyesi yapılacak. Hatta hafta sonu eğitimine kaydırılacak" görüşünü dile getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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