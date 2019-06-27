Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Erzurum'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Erzurum'un eğitim atmosferi içerisinde geleceğe dönük olan projeksiyonundan çok etkilendim. Eğitim sistemindeki bu gelişmeleri görüyor olmak bende mutluluk uyandırdı." dedi.

Bakan Selçuk, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'daki Müceldili Konağı'nda eğitim kuruluşu yaptıran hayırseverler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.

Ardından Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne geçen Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Selçuk, programın ardından geçtiği Erzurum Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da güzel bir seyahatin içerisinde olduklarını anlattı.

Bu seyahatte Erzurum'un eğitim sistemi, parametreleri ve göstergeleri hakkında istişarede bulunma ve kentteki eğitimin niteliğini artırma noktasında görüşlerini paylaşma imkanı bulduklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Bu bağlamda öğretmenlerimizle bir araya gelmek, onlarla sohbet etmek ve onların 2023 eğitim vizyonu doğrultusundaki görüşlerini ele alma imkanı da doğmuş oldu." diye konuştu.

Bakan Selçuk, eğitim kuruluşları yaptıran hayırseverler ile belirli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle eğitim konusunda bazı değerlendirmeler yaptıklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'un eğitim atmosferi içerisinde geleceğe dönük olan projeksiyonundan gerçekten çok etkilendim. Eğitim sistemindeki bu gelişmeleri görüyor olmak bende mutluluk uyandırdı. Geleceğe dair olan planlarımızı, umutlarımızı daha yüksek çıtalara çıkarmak konusunda umut doğurdu. Yapılan bu çalışmaların kısa zamanda meyvelerini toplamak mümkün olabilecek. Bunlarla ilgili izleme, değerlendirme ve etki analizi çalışmalarımız da sürecek."

Bakan Ziya Selçuk, ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA