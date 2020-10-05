Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşmak üzere bir basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı.