Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyüyünce ne olacaksın sorusuna verilen öğretmen, doktor cevaplarının yanında yıllardır yerini koruyan bir diğer cevap; polistir. 175. yılında çocuklarımızın hayallerini süsleyen üniformalarına ve tüm Emniyet Teşkilatına selam ederim."

Kaynak: AA