Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah" dedi.

Milyonlarca öğrencinin yüz yüze eğitimle ilgili meraklı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Sosyal medya sitesi Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan Bakan Selçuk, bakanlık binasında projeler üzerine çalıştığını ifade etti.

"SALGININ BİTECEĞİ GÜNLERE HAZIRLANIYORUZ"

Selçuk mesajında, "Bir yanda uzaktan eğitim çalışmaları, bir yanda salgın döneminde okulları açtığımızda yapılacak çalışmalar var ama asıl önemlisi, sonrakiler. Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah. Yapmak istediklerimizi, hayallerimizi, çizdiğimiz yolu hep birlikte tamamlayacağız. Salgın dönemi, durduğumuz değil; başka yollar da bulduğumuz bir dönem oldu. Ben, burası, yani Milli Eğitim Bakanlığı, projelerde çalışan binlerce meslektaşım, hep birlikte o günlere bir an önce kavuşmak gayretiyle çalışıyoruz. Biliyorum ki siz de bu dilekte ve kendi hayatlarınızda bu çabadasınız. Hep birlikte olacak, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı