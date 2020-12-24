Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz

24.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:43

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah" dedi.

Milyonlarca öğrencinin yüz yüze eğitimle ilgili meraklı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Sosyal medya sitesi Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan Bakan Selçuk, bakanlık binasında projeler üzerine çalıştığını ifade etti.

"SALGININ BİTECEĞİ GÜNLERE HAZIRLANIYORUZ"

Selçuk mesajında, "Bir yanda uzaktan eğitim çalışmaları, bir yanda salgın döneminde okulları açtığımızda yapılacak çalışmalar var ama asıl önemlisi, sonrakiler. Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah. Yapmak istediklerimizi, hayallerimizi, çizdiğimiz yolu hep birlikte tamamlayacağız. Salgın dönemi, durduğumuz değil; başka yollar da bulduğumuz bir dönem oldu. Ben, burası, yani Milli Eğitim Bakanlığı, projelerde çalışan binlerce meslektaşım, hep birlikte o günlere bir an önce kavuşmak gayretiyle çalışıyoruz. Biliyorum ki siz de bu dilekte ve kendi hayatlarınızda bu çabadasınız. Hep birlikte olacak, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
EMİN: Bu iki aydır boş okullarda tonlarca kömür yanıyor yazık ülkemizin parasına sayın bakanım, peteklerdeki sular boşaltınsın ve okullar açılmaya bir hafta öncesinden kaloriferler yanmaya başlasın. İdareciler derseniz hepsinin odasında birer elektrikli ısıtıcıları var zaten. . .
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CEM: İnşallah . . . inşallah. . . . . . . .
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ÖĞRENCİLER: ÇOK HEYCANLIYIZ.
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