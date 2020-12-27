Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, unutamadığı koronavirüs salgını anılarını paylaştı
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, unutamadığı koronavirüs salgını anılarını paylaştı

27.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:14
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, unutamadığı koronavirüs salgını anılarını paylaştı

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 salgınıyla geçen 2020 yılına ilişkin hiç unutamayacağı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 salgınıyla geçen 2020 yılına ilişkin hiç unutamayacağı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk, "Ööretmenim boğön canlı ders var mı' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu, evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?' diyen öğretmeni… Hiçbirini unutmayacağım" dedi.

Bakan Selcuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılının zorlu, yorucu bir yıl olduğunu bildirdi. Covid-19 salgınıyla sınandıkları bu yılda tüm sıkıntılara rağmen hiç unutmayacağı anların da yaşandığını ifade eden Selçuk, unutamayacağı anları şöyle paylaştı:

"Evlerini birer okula dönüştüren ve dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan öğretmenlerimizi… 'Ööretmenim boğön canlı ders var mı?' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu… Evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?' diyen öğretmeni, 'Çocuklar dersteler diye sokakta bağıramaz olduk' diyerek Kızılay'da yolumu kesen simitçiyi… Muhtar odasını EBA destek odasına çevirip kendisi dışarıda çalışan muhtarı…Zoom üzerinden yaptığımız öğretmen buluşmalarında 'Bizim eve gelsenize, oynarız' diyen kuzuyu…Kalp ve virüs resimleriyle dolu binlerce mektubu…23 Nisan'da ülkece balkonlardan, pencerelerden, bahçelerden İstiklal Marşı'mızı okuyuşumuzu...Evlerindeki fazla bilgisayarların içini temizleyerek getirip bize teslim eden 'Evde duracağına çocuklar kullansın' diyen insanımızı... 'Cevabını siz de bilmiyorsunuz, ama yine de sorayım. Salgın ne zaman biter, okul ne zaman açılır?' diyen binlerce insanı... Yarısı 'Okullar açılsın', yarısı 'Okullar kapansın' diyen velilere Ziya Hoca'nın bakışlarını... ve daha neler neler... Hiçbirini unutmayacağım. Bütün zorluklar gibi umarım bu günleri de gelip geçtiğinde sadece bize kattıkları, kazandırdıkları, öğrettikleriyle hatırlayacağız."

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, unutamadığı koronavirüs salgını anılarını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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