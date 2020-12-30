Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor.