Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."

30.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:48
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Eda Ünlü Özen

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