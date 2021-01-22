Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

22.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:59
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını söyledi. Bakan Selçuk ayrıca, "15 Şubat'ta sizi okullara çağırmak istiyoruz" demişti.

Öğlen saatlerinde yarıyıl tatili zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim için 15 Şubat tarihine işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Selçuk, 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını belirtti.

Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI VERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Öğrencilere seslenen Selçuk, okulların açılma tarihiyle ilgili "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım." demişti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz
Haber Yorumları (2)
KAPLAN23: zaten öyle okuya okuya büyük bir çoğunluğu bi halt olmuşlarya gitseler ne olur gitmeseler , bari iyice düzene binsin gitsinler . zaten çoğu elinde telefon , pc , laklak , sevgili , sanki dersmi çalışıyorlarki derdine düşmüşsünüz
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EĞİTİM ŞART: SAYIN BAKANIM YÜZ YÜZE EĞİTİM DEN AMAN HAA SAKIN SAKIN BENCE VAZGEÇİN EFENDİM YOKSA VAKALAR VE ÖLÜMLER YİNE ARTAR
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