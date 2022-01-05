Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir... - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

Milli Eğitim Bakanı Özer:
AA / Ramazan Ercan - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil."

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AA / Ramazan Ercan - Son Dakika Haberleri

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