Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil."

AA / Ramazan Ercan - Son Dakika Haberleri

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