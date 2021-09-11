Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekilleri Bilgili ailesini yalnız bırakmadı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin annesi Emine BilgiliKozan'da hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekilleri Bilgili ailesini yalnız bırakmadı

ADANA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin annesi Emine BilgiliKozan'da hayatını kaybetti. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı gününde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekilleri Bilgili ailesini yalnız bırakmadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Tarihi Hoşkadem caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Emine Bilgili'nin cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mamut Özer'in yanısıra Adana AK Parti Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Abdullah Doğru, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi tedbirlerinin sıkı tutulduğu cenaze töreninde Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide ve çocukları Adem ve kızı Zeynep ile anneleri Emine Bilgili'yi son yolculuğuna uğurladı. Bilgili ailesinin oğulları Adem ise cenaze töreninde babaannesinin başından ayrılmazken namazda da babası Ahmet Emre Bilgili'nin yanında saf tuttu.

Tarihi Hoşkadem Camisinde kılınan cenaze namazının ardından merhum Emine Bilgili, Kozan Asri mezarlığında defnedildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu

 Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Cristiano Ozan Tufan Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:57:36. #1.11#