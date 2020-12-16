Milli boksör Güneri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli boksör Güneri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:04
Milli boksör Güneri, AA'nın

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyen Güneri, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in İdlib'de çekilen "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Güneri, AA muhabirine, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Fotoğrafları çeken AA çalışanlarına teşekkür eden Güneri, oylamada kendisini en çok etkileyen fotoğrafları seçmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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