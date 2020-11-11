'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu
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'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:47
'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu

MARDİN'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikle 13 bin fidan toprakla buluşturuldu.

MARDİN'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikle 13 bin fidan toprakla buluşturuldu.

'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Mardin'de 13 bin fidan dikildi. Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapılan fidan dikim törenine Vali Vekili Recep Aydın, Rektör Prof Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Tuncay Başar, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Fidan dikim töreninde konuşan Vali Vekili Recep Aydın, kent genelinde yıl sonuna kadar 160 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını ifade ederek, "Geçen yıl 243 bin fidan diktik. Bu yıl 17 farklı noktada 160 bin fidan dikimi yapılacak. Bu etkinliğin amacı ülkemizi yeşile kavuşturmaktı. İnşallah bu etkinliğimiz bu yıl olduğu gibi her yıl devam edecek" dedi.


'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu
'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu
'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu
'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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