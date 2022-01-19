İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Meclis binasında vekillerin toplantı yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Meclis'teki ekranı ele geçiren bir hacker, yaklaşık 30 saniye cinsel içerikli film oynattı. Bazı vekillerin söz konusu görüntülere bakamadığı öğrenilirken, bazı vekillerin de ekranda çıkan görüntüleri izlediği belirtildi.

İtalyan Meclisi'nde meydana gelen olay, ağızları açık bıraktı. Roma'daki Meclis binasında Zoom üzerinden görüntülü görüşme yapan milletvekilleri, uzun süre unutamayacakları bir an yaşadı.

ZOOMU ELE GEÇİRİP, FİLM OYNATTI

Henüz amacı tespit edilemeyen bir hacker, vekillerin görüşme yaptığı ağı ele geçirerek, ekranda cinsel içerikli film oynatmaya başladı. Yaklaşık 30 saniye boyunca ekranda kalan filmin, son dönemin en popüler cinsel içerikli yapımlarından biri olduğu ifade edildi.

"ŞAKA AMAÇLI OLABİLİR"

İlginç anların yaşandığı sırada Meclis Başkanlığı görevini yürüten Senatör Maria Laura ise yaptığı açıklamada, "Ekranda bir anda cinsel içerikli film oynaması üzerine neye uğradığımızı şaşırdık. Hacker bunu şaka amaçlı yapmış olabilir ancak biz polise şikayette bulunduk" dedi.

TOPLANTIDA NOBEL ÖDÜLLÜ İSİM DE VARDI

İtalyan Meclisi'nden cinsel içerikli film oynatıldığı sırada, salondaki isimlerden birinin Nobel ödülünü kazanan ünlü fizikçi Giorgi Parisi'nin de olması şaşkınlık yarattı.

SESLENDİRME SANATÇI DA TWEET ATTI

Diğer yandan skandal olayın tüm ülke genelinde duyulmasının ardından, cinsel içerikli filmde seslendirme yapan sanatçı Oolay-Tiger da Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, kadının seslendiren kişinin kendisi olduğunu dile getirdi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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