Milletvekilleri kurban bağışında bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bağışta bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bağışta bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti üyeleriyle birlikte Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Aydın ile İbrahim Halil Fırat burada kurban bağışında bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, yapmış oldukları ve yürüttükleri faaliyetler hakkında milletvekilleriyle beraberindeki heyete bilgi verdi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Ahmet Aydın ile İbrahim Halil Fırat, maddi durumu zayıf ailelere dağıtılması üzerine Kızılay'a kurban bağışında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı