Milletvekilleri Eroğlu ve Yurdunusever'den Vali Çiçek'e ziyaret
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Milletvekilleri Eroğlu ve Yurdunusever'den Vali Çiçek'e ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'da dün görevine başlayan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Milletvekilleri Eroğlu ve Yurdunusever'den Vali Çiçek'e ziyaret
19.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:39

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'da dün görevine başlayan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken yeni kararname ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan ve dün görevine başlayan Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulanan AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven başaralar diledi.

Milletvekili Eroğlu kentte 2020 yılının 'sevgi yılı' ilan edildiğini hatırlatarak bakanlığı döneminde yapılan çalışmalardan bahsetti. Eroğlu, "Şehrimizde gerçekten çok güzel projeler yapıldı. Salgın sürecine rağmen projeler devam ediyor. İnşallah, hızla artarak devam edecek. Sizinle birlikte inşallah eğitime önem vereceğiz. Afyonkarahisar ülke genelinde mutluluk sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Sosyal ve kültürel yatırımlar ve projelerle önemli mesafeler kat edeceğiz. Bizler de Afyonkarahisar'ın hizmetkarı olarak her zaman emrinizdeyiz" dedi.

Vali Çiçek ise milletvekilleri Eroğlu ile Yurdunuseven'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Kentte belli bir kalkınmanın yakalandıktan sonra sosyal projelere önem vereceklerini kaydetti. Çiçek, "Milletvekilimiz Eroğlu'nun destekleri ile Afyonkarahisar'da bu sene 'sevgi yılı' ilan edilmiş. Proje çerçevesinde de çok güzel çalışmalar yapılmış. İnşallah, Afyonkarahisar'ın yeni valisi olarak bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz ve takipçisi olacağız. Sayın milletvekillerimiz, belediyemiz ve siyasilerimiz ile elimizden gelen her şeyi şehrimiz için yapacağız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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