Milletvekili Yemin Ederken Kardeşinin Ölüm Haberini Aldı

CHP İzmir'den milletvekili seçilen Ednan Arslan'ın kız kardeşi Arzu Arslan, 40 yaşında hayatını kaybetti. Arslan, acı haberi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreninde aldı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, TBMM yemin töreninde 40 yaşındaki kız kardeşinin ölüm haberini aldı. Bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve uzun süredir tedavi gören Arzu Arslan'ın acı haberini alan vekil İzmir'e döndü. Arzu Arslan için yarın saat 12.00'de Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. - İZMİR