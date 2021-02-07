Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Milletvekili Yediyıldız'ın omuriliğinde kırık ve ezik olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR