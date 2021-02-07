Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)
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Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)

07.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:38
Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLERÇorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından  Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Milletvekili Yediyıldız'ın omuriliğinde kırık ve ezik olduğu belirtildi. 


Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)
Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)
Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)
Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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