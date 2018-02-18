Milletvekili ve Vali Eşi, Muhtar Eşleriyle Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, yaklaşık bin muhtarın eşiyle bir araya geldi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Kızıltepe ilçesinde yaklaşık bin muhtarın eşiyle bir araya geldi. Bir alışveriş merkezinde yapılan toplantıda, kadınlara yemek ikramında bulunulup, Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığındaki usta öğretici kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru el işleri sergilendi. Toplantıda konuşan Çankırı, "Daha çok kadının bu bölgede söz sahibi olmasını istiyoruz. Her yerde kadınlar olsun. Muhtar kadınlarımız artsın istiyoruz" dedi. - MARDİN