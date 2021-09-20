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Milletvekili Tutdere: "Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Tutdere:

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Samsat'ın köylerini gezdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Samsat'ın köylerini gezdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Samsat'a bağlı Çiçek, Taşkuyu, Akdamar, Doğanca, Göltarla, Uzuntepe, Örentaş, Tepeönü, Koğanoluk, Yarımbağ, Kırmacık, Ovacık, Gülpınar, Bağarası, Bayırlı, Kuştepe, Kızılöz köylerini ziyaret ederek köylerde ki sorunları yerinde gördü.

Samsatlı depremzedelerin yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren Milletvekili Tutdere, "Samsat'taki çoğu köyümüzde 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremlerde hasar gören evlerin yapımına henüz başlanmamış. Vatandaşlarımız 4 yıldan beri konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Bazı köylerimizdeki inşaat çalışmalarına yeni başlanmış. Konutların yapımına geç de olsa başlanmış olması sevindirici fakat yapımına başlanan bazı projelerde eksikler var. Projeler köy yaşantısına uygun değil. Altında bodrum ve deponun yapılmaması köylüleri gelecekte mağdur edecektir. Köylerde yapılacak ev projelerinin köy yaşantısına ve sosyolojisine uygun olması gerekiyor. Yetkilileri bu konuda sahaya uygun projeler geliştirmeye davet ediyorum. Ayrıca, Ovacık köyümüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyoruz. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen konut yapımına hala başlanmayan Gürpınar ve Uzunpınar köyleri başta olmak üzere Samsatlı afetzedelerin mülkiyet sorunlarının ve yer sorunlarının çözüme kavuşturularak bir an evvel mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Özellikle köylerde çok büyük mağduriyetler yaşandığını ve bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Sosyal hukuk devleti tam da bugünler için vardır. Uzunpınar köyümüzde yaşayan bir vatandaşımız aynen şunu söyledi, 'Biz perişanız, mağduruz. Artık bu demir parçasının içinde yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımızla beraber konteynerlerde yaşamak istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyurun" diyor. Bir kez daha Samsat'ın sesini duyurmak adına Samsat'ta saha çalışması yapıyoruz. Sözümüz olsun, mecliste bugüne kadar Samsat'ı defalarca konuştuk, yetkililere seslendik, iktidara seslendik. Başka illere ve ilçelere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakayı Samsat'a da gösterin dedik. Samsatlılar yazın sıcağında, kışın soğuğunda yaşadıkları bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini istiyor. Samsat'ın köylerinde yaşanan bu mağduriyet ve çileye artık son verilsin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere: Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor

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