Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi
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Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi

Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kent merkezinde esnaflarla bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kent merkezinde esnaflarla bir araya geldi.

Adıyaman merkezde faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye partinin yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Esnaflarla tek tek sohbet eden ve onların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Tutdere, not aldıkları bütün sorunları meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi. Milletvekili Tutdere aynı zamanda maddi sorunları olduğundan dolayı istediği ayakkabıyı alamayan 10 yaşındaki bir çocuğa ise ayakkabı alarak hediye etti. Milletvekili Tutdere, halka hizmet edebilmek için gece, gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini de belirtti. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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