Milletvekili Tutdere, afet evlerini ziyaret etti
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Milletvekili Tutdere, afet evlerini ziyaret etti

Milletvekili Tutdere, afet evlerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'da köy ziyaretlerini aralıksız sürdüren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, afet evlerinde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Adıyaman'da köy ziyaretlerini aralıksız sürdüren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, afet evlerinde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ilerisinde yer alan ve kent merkezine 2 kilometre mesafede bulunan afet evlerinde kalan vatandaşları ziyaret ederek onların orun ve sıkıntılarını dinledi. Tutdere, afet evlerinde kalan vatandaşların oldukça mağdur edildiğini vurguladı.

Milletvekili Tutdere, "Okul, sağlık ocağı, yol, çocuk oyun parkı gibi temel kamu yatırımlarından dahi mahrum durumdadırlar. İktidar kamu kaynaklarını adaletli ve yerinde kullanmalı, yurttaşlarımızı temel kamu yatırımlarıyla bir an önce buluşturmalıdır. Özellikle Bin Evlerin (Afet evleri) yollarının yıllardır asfaltlanmadı. Bundan dolayı da konut sakinlerinin yazları tozlu, kışları ise çamurlu bir hayat sürmek zorunda kalmaktadır. Yol yapmakla övünen iktidarı Adıyaman'ın merkezine 2 kilometre mesafedeki köyleri ziyaret etmeye, Bin Evlerde yolları olmadığı için yaz-kış demeden çile çeken yurttaşlarımı görmeye davet ediyorum. Konut sakinlerimize bir dokunduk bin ah işittik. Burası ne İdlib ne Afganistan. Burası Adıyaman'ın merkezine 2 kilometre mesafedeki Kayaönü Köyü sınırlarında bulunan Afet Evleri. Çocuklarımızın çocukluğunu yaşayabileceği bir çocuk parkı, gidebilecekleri bir okulları yok. Burada yaşayan çocuklarımız taşımalı eğitime mahkum edilmiş durumda. Burada yaşayan yurttaşlarımızın sağlık sorunları için gidebileceği bir sağlık ocakları da ne yazık ki bulunmuyor. Şehrin yanı başındaki bu bölgede yaşayan, afet konutlarına yerleşen bütün hemşerilerimiz afetten kaçıp buraya geldiler ancak burada da hizmet yokluğundan ve çaresizlikten kırılıyorlar. Bin Evler sakinleri yoksulluk, hayat pahalılığı ve ekonomik koşulların ağırlığı bir tarafa bir de yetersiz olan altyapı ve üstyapı nedeniyle çok ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Valimize sesleniyoruz, hemşerilerimiz sizi Bin Evlerde misafir etmek istiyorlar. Buradan Adıyaman Valimiz başta olmak üzere AK Parti milletvekilleri ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunuyorum. Buradaki sorunların yerinde tespiti için hemşerilerimiz sizi Bin Evlere bekliyor. Gelin, burada hemşerilerimizi dinleyin, buradaki çileyi ve mağduriyetleri yerinde görün" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, afet evlerini ziyaret etti
Milletvekili Tutdere, afet evlerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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