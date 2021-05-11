Milletvekili Tüfenkci İle Belediye Başkanı Çınar, Sütlüce Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti
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Milletvekili Tüfenkci İle Belediye Başkanı Çınar, Sütlüce Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Milletvekili Tüfenkci İle Belediye Başkanı Çınar, Sütlüce Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerine ara vermeden devam eden Sütlüce Jandarma Kontrol Noktasında görevli jandarma personelini ziyaret etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 'tam kapanma' döneminin uygulandığı Malatya'nın farklı bölgelerinde ki denetimlerine devam eden polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek, görev başında kahraman vatan evlatlarına başarılar dileyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaret ettikleri Sütlüce Jandarma Kontrol Noktasında görev yapan personellerle tek tek toklaşıp, hediyeler takdim ettiler.

Jandarma personelinin Ramazan Bayramını kutlayarak tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, denetimlere tabi tutulan araç sahiplerinin de bayramını kutlayıp 'hâyırlı yolculuklar' temennisinde bulunduktan sonra içerisinde maske, kolonya ve el dezenfektanı olan hediye paketlerini takdim ettiler.

Emniyet, Jandarma ve Sağlık Çalışanlarının pandemi döneminde ki gayret ve çabalarını her zaman takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde kentimizin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek onlara hem görevlerinde başarılar dilerken diğer taraftan Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz. AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci ve beraberindeki heyetle birlikte Sütlüce Jandarma Yol Kontrol Noktamızda büyük bir özveri ve gayretle görev yapan kahraman askerlerimizi ziyaret ederek onlara kolaylıklar diledik. Bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize Rabbim güç ve kuvvet versin.Bizler her zaman emniyetimizin ve jandarmamızın yanındayız. Yeri geldiğinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Aramızdan ayrılan şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin. Kontrol altına alınmaya çalışan koronavirüs salgını sürecinde görevlerini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getiren emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarımızın ailelerinden feragat ederek yaptıkları hizmetleri bu milletimiz asla unutmayacaktır. Vatanımızın ve milletimizin hem güvenliği hem de sağlığı için gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan bütün kahramanlarımızın mübarek Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımla kutlar, görevlerinde üstün başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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