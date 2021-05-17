Milletvekili Tayyar'dan erken seçim çağrısına şartlı destek
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Milletvekili Tayyar'dan erken seçim çağrısına şartlı destek

Milletvekili Tayyar'dan erken seçim çağrısına şartlı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması halinde erken seçim isteyenler kervanına kendisinin de katılacağını ifade etti.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması halinde erken seçim isteyenler kervanına kendisinin de katılacağını ifade etti.

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması halinde erken seçim isteyenler kervanına katılabileceğini belirten Tayyar paylaşımında, "Karar alma ve uygulama gücünüz varsa, erken seçimin hiçbir haklı sebebi olamaz. 9 defa sırtı mindere yapışanların 'korkuyor musunuz' lafı da Cem Yılmaz komedisinden öte anlam taşımaz. Buna rağmen Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa, söz, erken seçim kervanına ben de katılacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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