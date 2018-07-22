Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan 23 Temmuz Mesajı

Erzurum Kongresi'nin 99. yıldönümü münasebeti ile kutlama mesajı yayınlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yaklaşık bir asır önce ülkemiz için uygulamaya sokulan kirli oyunların aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruduğunu söyledi.

Cumhuriyet'e uzanan yolda mihenk taşı olan Erzurum'un istiklal mücadelesinde hürriyet meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu hatırlatan Taşkesenlioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde olduğu gibi 99 yıl önce de Türk vatanının bölünemeyeceğini, Türk milletinin boyunduruk altına girmeyeceğini bütün dünyaya ispat eden Dadaşlar, milli mücadeleye verdikleri destekte her zaman en ön safta yer almışlardır.

Atatürk'ün başkanlığında yapılan kongrede alınan tarihi kararlar, kurtuluş mücadelesi boyunca izlenen yolda belirleyici reçete olmuştur. Manda ve himayenin reddedildiği Erzurum Kongresi, milli bağımsızlığımızın ve hür yaşama arzumuzun ifadesidir.

Tarih boyunca emperyalist güçlerin oyunlarına her zaman karşı duran gören Dadaşlar, çağımızda da bu oyunların tekerrür ettiğini üstün feraseti ile görerek bozmuş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekle şanlı ecdadına layık olduklarını ispat etmişlerdir.

O necip milletin torunları olan bizler, Erzurum Kongresi'nde sergilenen şuur ve ruhla, emanet aldığımız ülkemizi geliştirerek, birlik ve beraberlik içinde ilerleme gayreti içindeyiz. Günümüzde yaşanan hain darbe girişimi ve kirli oyunların, 100 yıl önce bitirilemeyen işin tamamlanma arzusu olduğunun bilincindeyiz.

Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, şehitlerimize Allah'tan Rahmet, diliyorum." - ERZURUM