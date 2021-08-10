Milletvekili Taş Sincik köylerini gezdi
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Milletvekili Taş Sincik köylerini gezdi

Milletvekili Taş Sincik köylerini gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Sincik ilçesine bağlı köyleri tek tek gezerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Sincik ilçesine bağlı köyleri tek tek gezerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Sincik ilçesine gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş beraberindeki, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Karaca ve Abuzer Yaşar ile birlikte Kaymakam Batuhan Bingöl'ü makamında ziyaret ederek ilçede yapılan kamu yatırımları ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili istişarede bulundu.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ve Arıcılar Derneği başkanı Mahmut Öztürk'ü de ziyaret eden Milletvekili Taş, başkanlardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra köy ziyaretlerine başlayan Milletvekili Taş ve beraberindekiler, Çamdere, Dilektepe, Hasanlı, Söğütlübahçe, Pınarbaşı, Subaşı, Taşkale, Alancık, Yarpuzlu, Hüseyinli, Karaköse ve Uğurlu köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunları ve dertlerini dinledi.

Milletvekili Taş, "Köylülerimiz ile sohbet edip, sorunlarını dinledik. Çözüm için Milletvekili arkadaşlarım ile birlikte meclise taşıyacağız. İmkanlar dahilinde köylerimizin sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, ziyaretin değerli olduğunu Milletvekili Taş'ın dağ taş demeden halk ile birlikte olduğunu dertlerini dinlediğini ve çözüm için girişimde bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Milletvekili Taş Sincik köylerini gezdi
Milletvekili Taş Sincik köylerini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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