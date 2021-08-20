Milletvekili Taş, Çelikhan'ın tüm köy ve mezralarını gezdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Çelikhan ilçesinin tüm köy ve mezralarını gezdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Çelikhan ilçesinin tüm köy ve mezralarını gezdi.

Milletvekili Yakup Taş, Çelikhan'ın 20 köy ve 21 mezrasını 3 gün boyunca gezdi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve İl Genel Meclisi Üyesi Emre Bakırcı milletvekili Taş'a eşlik etti.

Milletvekili Taş, köylerde gördüğü ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çelikhanlı vatandaşların ilgi ve desteklerini teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı