Milletvekili Taş, Besni İlçesini Köy Köy Geziyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni ilçesinde köy köy gezerek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, beraberinde Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Genel Meclisi Üyeleri Ömer Korkmaz, İsmail Sümer, H.Ömer Şahin, Aydın Arslan ve bazı partililerle birlikte Besni ilçesine bağlı köylere teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Besni'nin tüm köy ve mezralarını gezen Taş, 24 Haziran seçimlerinde Besni'nin vermiş olduğu destek için teşekkür ziyaretine çıktığını belirtti.

24 Haziran Demokrasi zaferinde partimize ortalamanın çok üzerinde destek veren Besni köylerine teşekkür eden Taş, köylülerle sohbet edip onların sorunlarını dinledi.

Her yerleşim biriminin sorunlarını not alıp, bazı sorunların çözümü için ilgili birimlerle anında görüşen Taş, halktan büyük bir memnuniyet gördü.

AK Parti hükümeti ile birlikte köylerin sorunlarının minimize edildiğini kaydeden Milletvekili Yakup Taş, köylere yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi seli olduğunu aktaran Taş, hükümetin de bu sevgi selini boşa çıkarmayıp köylere hizmet ettiğini söyledi.

Besni köyleri muhtarları ve halkı da Milletvekili Yakup Taş'a teşekkür ederek, bir milletvekilinin seçimi kazandıktan sonra kendilerine teşekkür için gelmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN