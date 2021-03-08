Milletvekili Savaş; Kadınlarımız adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdik

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hükümet olarak kadınlar adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hükümet olarak kadınlar adına reform niteliğinde değişiklikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadınların topluma umut aşılayan, yaşamın bir diğer adı olduğunu ve kadının ailenin yapı taşı olduğunu kaydeden Mustafa Savaş, "Kadın, ailenin en önemli yapı taşı; aile ise toplumu ayakta tutan yapı taşıdır. Kadınlara verilen destek; çocuktan gence, bireyden aileye, topluma her açıdan destek sağlar. AK Parti olarak verdiğimiz mücadelemizde kadınlarımızın gücü bizi çok daha ileri taşımaktadır. Kadının güçlenmesi demek; Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde kadınlarımız adına reform niteliğinde değişiklikler hayata geçirdik" dedi.

Eğitimden sağlığa, siyasal hayata katılımdan istihdama kadar kadınları hem ekonomik, hem de toplumsal açıdan güçlü, ülke kalkınmasına olumlu değer katacak gerçek kimliğine kavuşturduklarını kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde, eğitimden üretime, kadınlarımıza yönelik birçok proje hayata geçirildi. Duymaya dahi tahammülümüz olmayan şiddete karşı sıfır tolerans diyoruz. İstismar ve her türlü ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Biliyoruz ki kadına karşı şiddet masumiyeti yok eder, toplumu zehirler. Ne kadınlar ne de toplum bu kötülüğü hak etmiyor" diyerek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı