Milletvekili Ramazan Can, Karakeçili ilçesini ziyaret etti AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Can, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve beraberindeki partililer ile ilk olarak Karakeçili AK Parti İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Burada İlçe Başkanı Hasan Doğan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Can, daha sonra Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir'i ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükumet olarak bütün önlemlerin alındığını belirten Can, en büyük sorumluluğun vatandaşta olduğunu, sosyal mesafe, temizlik, maske ve hijyene gerekli dikkatin gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Milletvekili Can, Karakeçili'ye doğal gazın getirilmesi için desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA