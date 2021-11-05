MİLLETVEKİLİ POSACI'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN (DHA) - AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Rıza Posacı'nın annesi Rüksen Posacı, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Aydın'daki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle vefat eden milletvekili Posacı'nın annesi Rüksen Posacı'nın (92) cenazesi Umurlu Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Umurlu Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Rüksen Posacı'nın çocukları Rıza Posacı, Prof. Dr. Cemal Posacı ile biyokimya uzmanı Işık Posacı cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, daire müdürleri milletvekili Posacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

3 çocuk ve 2 torun sahibi Rüksen Posacı'nın oğlu Prof. Dr. Cemal Posacı, taziyeleri kabul ederken, annesinin hayat dolu ve yardımsever bir kişiliğe sahip olduğunu, devletine, milletine, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı birisi olduğunu ifade etti.