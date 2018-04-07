Milletvekili Polat İl Sağlık Müdürü Demir ile Bir Araya Geldi

Milletvekili Polat İl Sağlık Müdürü Demir ile Bir Araya Geldi

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir’i ziyaret etti.

Milletvekili Polat İl Sağlık Müdürü Demir ile Bir Araya Geldi

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir'i ziyaret etti.

Milletvekili Reşit Polat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Polateli ilçe Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Demir, Kilis ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verirken, Milletvekili Polat ise yapılan özverili çalışmalar İçin teşekkürlerini iletti. - KİLİS

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