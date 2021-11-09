Milletvekili Pektaş'tan Rektörümüze Ziyaret

Milletvekili Pektaş'tan Rektörümüze ZiyaretGümüşhane Ak Parti Milletvekili Cihan Pektaş ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Pektaş, yeni eğitim-öğretim yılında Üniversitemize başarı temennilerinde bulunarak, Üniversitemizin gelişimi için gereken her türlü desteği vereceklerini dile getirdi. Üniversitemizdeki gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgileri Milletvekili Pektaş'a aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek gerçekleştirilen bu ziyaretten memnuniyetini şu şekilde dile getirdi: "2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gümüşhane Ak Parti Milletvekilimiz Sayın Cihan Pektaş ve beraberindeki heyete öncelikle teşekkür ediyorum. Üniversiteler, toplumların en dinamik kurumları arasında yer alırlar. Bu nedenle üniversitede kuşkusuz hedefler bitmez. Bizlerin de bu süreç içerisinde kendimize belirlediğimiz hedeflerimiz her daim bir üst seviye olan kaliteli eğitim öğretim ve topluma faydalı bilimsel çalışmalar üretmektir. Bunları başarmak şehir-üniversite bütünleşmesiyle mümkündür. Gümüşhane ilimiz için bir marka değeri taşıyan Üniversitemizin yakaladığı başarılar ve göstermiş olduğu performans, herkes tarafından bilinmektedir. Sayın Milletvekilimizin de desteklerini yanımızda görmemiz Üniversitemiz adına sevindirici olmuştur. Bu sebeple de bu nazik ziyaretlerinden dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. "Ziyaret karşılıklı fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.

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