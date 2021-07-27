Milletvekili Özyürek bayramını hemşehrileriyle geçirdi

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kurban bayramını hemşehrilerini ziyaret ederek geçirdi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kurban bayramını hemşehrilerini ziyaret ederek geçirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, ilçelere ve köylere giderek çiftçiler ile hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerini ziyaret ediyor. Kent merkezinde de esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Milletvekili Özyürek, vatandaşlarla istişare ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Kurban bayramını da hemşerileri ile birlikte geçiren Milletvekili Ahmet Özyürek, Kangal, Zara, Ulaş ilçelerinde hemşehrileriyle buluştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı