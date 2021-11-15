Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık'ın tarihi camilerinden Saatli Cami ve Çınarlı Cami'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde ödeneklerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne aktarıldığı müjdesini verdi.

Ayvalık'ın tarihi camilerinden olan ve 1800'lü yılların ortalarında inşa edilen bu iki tarihi yapının çatılarında ve cephelerinde zamanla bazı sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Konuyu yakından takip eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Vakıflar Genel Müdürü ile görüşerek bu camilerin restorasyonları için ödenek talebinde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde Milletvekili Canbey, Ayvalık'a müjdeyi verdi. Camiler için ödenekler onaylanarak Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Tarihi dokuya uygun şekilde bir restorasyonun yapılacağını vurgulayan Milletvekili Canbey, "2021 yılı sonuna kadar Saatli ve Çınarlı camilerimizin restorasyonları tamamlanmış olacak. Ayvalık'ımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Saatli ve Çınarlı camilerinin Ayvalık için çok önemli iki eser olduğunu söyleyen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Milletvekili Mustafa Canbey'e Ayvalıklı hemşehrileri adına teşekkür ederek, ilçedeki restorasyona ihtiyacı olan diğer cami ve kültürel değerler için de teşebbüslerin sürdüğünü kaydetti. - BALIKESİR