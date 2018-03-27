Milletvekili Kurt, Vezirköprü İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Kurt, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek, ilçe başkanlığına seçilen Mehmet Kurt ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Vezirköprü Meyve Sebze Pazarına giden Kurt, üretici ve esnaflarla bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Çiftçilerin daha verimli ve bereketli üretim yapabilmesi için DSİ tarafından yürütülen 310 milyon lira maliyetli Vezirköprü Ovası Sulama inşaatının bu sene sonuna kadar biteceğini belirten Kurt, "Arazide heyelanlarla ilgili teknik sıkıntılar yaşandı. Bu heyelanları önlemek için gerekli çalışmalar yapılıyor. 11 bin hektar arazi sulanacak. İnşaatın bitirilmesiyle Vezirköprü'de üreticilerimiz artık sulama sıkıntısı çekmeyecek, tarımı daha modern şekilde yapacak." dedi.