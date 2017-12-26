Milletvekili Kurt Şehit Ailesini Ziyaret Etti

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar'ın ailesini ziyaret etti.



Şehidin babası Alsan Acar ile görüşen Kurt, "Bugün biz bu topraklarda huzur içinde bayram kutluyorsak ve hayatımızı devam ettiriyorsak bunu genç yaşta hain kurşunlarla hayatını kaybeden şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları da bize bırakılan kutsal emanetlerdir. Onların ricaları bizim için emirdir." dedi.



Daha sonra ilçedeki Havza Muhtarları Derneğini de ziyaret eden Kurt, burada derneğin başkanı Ahmet Çavdar ve muhtarlarla bir araya geldi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve dirayetli bir ülke olduğunu ifade eden Kurt, "Artık Havza 'göç vermesin' diye çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde yatırımlar başlayınca Havza'da istihdam sorunu kalmayacak. Yine yılbaşından sonra inşallah fizik tedavi hastanemiz faaliyete geçecek. Bunların hepsi ilçemizin kalkınması için önemli." dedi.



Başkan Çavdar da ziyaretlerinden dolayı Kurt'a teşekkür etti.



Kurt, son olarak mülki amir Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Termal Fizik Tedavi Hastanesi'ni ziyaret etti.



Ziyaretlerde Milletvekili Kurt'a Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir de eşlik etti.