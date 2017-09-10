Milletvekili Köse Gençlerle Futbol Maçı Yaptı

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, gençlerle futbol maçında buluştu.



Gençlerin spor etkinliklerine teşvik edilmesi ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla halı saha maçına katılan Köse, karşılaşma öncesinde gençlere başarılar diledi.





Karşılaşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Köse, karşılaşmanın bir centilmenlik maçı olmasını istediklerini ancak kıyasıya bir mücadele yaşadıklarını ifade etti.



Köse, uzun zamandır futbol oynamadığını dile getirerek, "Takım arkadaşlarım da yoğun il temposu nedeniyle aynı durumdalar. Sanırım üzerimizdeki hamlık ve gençlerin dinamizmi bizi zorladı. Artık bir daha ki karşılaşmalara daha hazırlıklı katılarak iddiamızı sürdüreceğiz." dedi.