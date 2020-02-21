Milletvekili Karahocagil'den Vali Varol'a ziyaret

21.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:40

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Vali Varol, beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Kesmekaya ile kendisini ziyaret eden Karahocagil ile Amasya'da sürdürülen hizmetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varol, Karahocagil ve Kesmekaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Karahocagil ve Kesmekaya da Varol'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA