Milletvekili Kahtalı, MGC'yi ziyaret etti

04.11.2019 14:58

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC), ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Ziyarette ilk olarak söz alan MGC Başkanı Vahap Güner, Milletvekili Hakan Kahtalı'nın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek "Sayın Milletvekilimiz görevde olduğu müddetçe Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne her konuda destek olmuştur. Malatya'yı temsil konusunda elinden gelen gayreti sarf ediyor. Bizim kendilerinden, Malatya'ya olan uçak seferlerinin bir an önce Malatya'ya yakışır ihtiyaçlarına cevap verilir şekilde kış tarifesinde de bir takım çalışmalar yapmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Milletvekili Kahtalı ise göreve yeni gelen Güner'e başarılar dileyerek "Yıllardır burada başkanlık yapan Haydar abimize de Allah rahmet etsin. Çok değerli hizmetleri olmuştu. Kişiliği ile o babacan tavrı ile herkesi kucaklamasıyla hepimizin sevgisini kazanmış bir abimizdi. İnşallah bundan sonraki süreçte deneyimi bilgi birikimi ile Malatya'daki yapılması gerekenleri vizyonel bakış açısının çok önemli olduğu Vahap abimin de inşallah Malatya'mıza katma değer üreteceğinden hiçbir şüphem yoktur" dedi.



Malatya için hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kahtalı, "Malatya'mızın bugün ki kazanımları yanı sıra daha iyi bir noktaya getirebilmek için gayret içerisinde olacağız. Bu gayretlerimiz öncelikle Malatya'nın çevresinin düzenlenmesi büyümesi gelişmesi doğu ve batı aksamında büyüyen bir Malatya yerine daha genişlemiş ve daha yaşanılabilir bir Malatya için gayret göstereceğiz. Bununla beraber huzurun hissedilmesi konsun da önemli bir gayret göstermemiz gerekiyor. Burada emniyetimize, jandarmamıza önemli görev düşüyor. Oradaki arkadaşlarımızda gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.



"Malatya'ya sağlık konusunda ve ulaşım konusunda önemli yatırımlar yaptık"



Malatya'nın sağlık noktasında önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Kahtalı, "2019 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlar içerisinde 4 hastane yatırımı var. Bunun bir tanesini Malatya'daki eski devlet hastanesinin alanına yapılacak 300 yataklı yeni hastanemiz. Yine ulaşımda da önemli noktaya geldik. Bu Kuzey çevre yolu çok önemli orada 54 Km'lik bir yol ülkemizin ekonomisinde ufak bir dalgalanma olması ile biraz ertelendi ama şuan çok şükür ekonomimiz çok iyi bir seviyede ve bunun neticesinde devam edeceğiz. Ulaşım noktasında en önemli ulaşımdan bir tanesi hava yoludur. Bu hava yollarındaki hem uçak seferinin artırılması hem de saatlerin düzenlenmesi gerekiyor. Bu anlamda şuan da 20 tane uçak kızağa çekilmiş durumda. İnşallah bunların aşılması içinde tüm arkadaşlarımız ile beraber birlikte inşallah gayret edeceğiz" diye ifade etti.



Malatya'nın çevre yolunun alt bölgesinde daha yaşanılır olabilmesi için özel bir gayretin olması gerektiğine ifade eden Kahtalı, " Oradaki vatandaşlarımızın imar problemlerinden tutunda kat yüksekliğine kadar oradaki yolların açılması altyapının yapılması güvenliğinin sağlanması konusunda daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda o bölgede önemli çalışma yapılmasını düşünüyorum. Özellikle Yeşiltepe, Kaynarca, Taştepe, Dilek, Sütlüce Şahnahan, Orduzu, Elmasuyu, Hançukuru, Hanımıçiftliği gibi o böğleler de inşallah biraz daha etkili çalışmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA