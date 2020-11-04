Milletvekili Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Milletvekili Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi

04.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:10
Milletvekili Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik sözlerine Milletvekili Halil Fırat Tepki gösterdi.

Milletvekili Fırat yaptığı basın açıklamasında, "Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası sözde basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik demokratik değerlerle bağdaşmayan hadsiz ve düşmanca bir tavırla saldırmaktadır. Cumhurbaşkanımızı, KKTC Cumhurbaşkanı'nı, Türk Halkını ve AK Partimizi hedef alan bu açıklamalar tamamen yalanlarla süslenmiş bir kara propagandanın ve Rum tezlerine teslim olmuş bir yapının eseridir. Cumhurbaşkanımız'ın Kıbrıs Türk Halkı'nın hakkını savunduğu ve bunu ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğimizi ifade eden beyanları Büyük Türk Milleti'nin yüreğinden kopan duyguların dile getirilmiş halidir. Bu açıklamaları yapacak kadar alçalmış olan sözde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adı altındaki bu zihniyeti en şiddetli şekilde kınıyoruz. ve şunu herkesin bilmesini istiyoruz ki, bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu ve buna benzer şer odaklarıyla mücadelesini her zaman destekleyecek ve asla yanlız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti'li Çelik'ten Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının açıklamasına tepki Açıklaması
AK Parti'li Çelik'ten Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının açıklamasına tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ırkçı paylaşıma tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ırkçı paylaşıma tepki gösterdi
CHP, HDP ve Gelecek Partisi, skandal karikatürle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi
CHP, HDP ve Gelecek Partisi, skandal karikatürle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Deniz Seki Danla Bilic Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:31:54. #1.14#
title